محافظة بورسعيد تكشف أسباب انقطاع التيار الكهربائى بشكل مفاجئ

أعلنت محافظة بورسعيد في بيان رسمي عن وجود انقطاع للكهرباء بالمحافظة وقع صباح اليوم الأحد، منذ ساعات عن كل أنحاء المحافظة بشكل مفاجئ.

وأوضحت محافظة بورسعيد، أن انقطاع التيار جاء بسبب عطل مفاجئ خاص بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي تقوم بتغذية محطات بورسعيد، ولذلك لم يجر التنويه عن موعد محدد للانقطاع والعودة قبل حدوث ذلك.

وأكدت محافظة بورسعيد، أنه جارٍ التعامل مع العطل والعمل على الإصلاح فورًا، وتم البدء في عودة التيار الكهربائي تدريجيًا، على أن تنتهي الأزمة كاملة، ويعود التيار إلى كل أنحاء المحافظة مرة أخرى.

انقطاع مياه الشرب

وفي ذات السياق، تساءل عدد من المواطنون في أماكن متفرقة بأحياء المحافظة عن أسباب انقطاع مياه الشرب، واشتكى المواطنون من انقطاعها دون أن يتم التحذير من ذلك حتي يوفر المواطنون حاجتهم من المياه، وأكدوا قلقهم من تكرار أزمة انقطاع المياه والتي عاشتها المحافظة قبل أشهر وتجاوزت الأسابيع.

ولم تعلن محافظة بورسعيد أو أي جهة رسمية أخرى عن أسباب انقطاع مياه الشرب حتى الآن.