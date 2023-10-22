"عربية النواب": قمة القاهرة للسلام حققت أهدافها لصالح فلسطين

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قمة القاهرة للسلام بالتاريخية والمهمة، مؤكدًا أن هذه القمة كانت ناجحة، وحققت جميع أهدافها لصالح القضية الفلسطينية.

وضعت العالم أمام مسئولياته التاريخية

وقال أباظة، في بيان أصدره اليوم، إن قمة القاهرة للسلام وضعت العالم كله وبجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية تجاه ملف القضية الفلسطينية ووقف حدة التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القمة أكدت على مجموعة من الحقائق فى مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقرار مصيره ووقف العدوان الغاشم، الذى أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف حتى هذه اللحظة، مثمنًا الرسالة الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسي التى بعث بها من مصر للعالم كله، والتى أشار فيها إلى أن إرادة جميع أبناء الشعب المصري فردًا فردًا بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث على حساب مصر أبدًا.

تساؤلات الرئيس السيسي

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولي بأن يعطى أكبر اهتمام لتساؤلات الرئيس السيسي، ومنها: هل كُتب على هذه المنطقة بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأن الوقت للتعامل مع جِذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأت الحين لنبذ الأوهام السياسية بأن الوضع القائم قابل للاستمرار. وضع الإجراءات الأحادية، والاستيطان، وتدنيس المقدسات، وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقُراهم، ومن القدس الشريف؟.

وأشاد بتأكيد الرئيس السيسي بأن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض، ونحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل، للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أن قمة القاهرة للسلام أكدت للعالم كله أن مصر تقود تحركًا دوليًا دبلوماسيًا وشعبيًا عظيمًا لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوصل إلى حل جذري للأزمة وفق مقررات الشرعية الدولية، وأن الرئيس السيسي نجح بشكل قاطع في تحريك المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس والتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في غزة، والحفاظ على أرواح الأبرياء بعد التلبية الواسعة لعقد هذه القمة الهامة.