الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشئون العربية" بالبرلمان تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، كلمته بآية من القرآن الكريم "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، معقبًا: "تدين لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري بأشد العبارات، الهجمات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وقصف مستشفى (المعمداني) بغزة، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 500 مواطن فلسطيني، تحول جميعهم إلى أشلاء، ومعظمهم من الأطفال والنساء، مما يعد إبادة جماعية لأهل غزة".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأضاف، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة، أن التصعيد خطير وينذر بعدد ضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، مما يلزم المجتمع المدني للقيام بدوره المنوط به من إجراءات مشددة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وطالب الدول العظمى للقيام بدورها لوقف هذا العنف الإسرائيلي، الذي يرتكب جرائم حرب لقطاع غزة، خاصة على الأطفال والنساء والعجائز، الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.

الشؤون العربية مجلس النواب غزة إبادة العنف الإسرائيلي

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