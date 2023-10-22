الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ملثم وموتوسيكل.. غموض يحيط بمقتل شاب بالرصاص في المنيرة

جثة
جثة

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد "ملثم" أطلق وابلا من الأعيرة النارية عليه، بسبب الثأر في المنيرة الغربية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يقود دراجة بخارية يخفي وجهه بشال "ملثم"، وأطلق رصاصتين على المجني عليه، بسبب ثأر بينهما، مما أسفر عن مقتله في الحال.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفادها قيام مجهول بإطلاق الرصاص تجاه أحد الأشخاص بالطريق العام وبالفحص تبين العثور علي جثة شاب به آثار طلقتين، وجرى فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والتي بينت قيام شخص ملثم يقود دراجة نارية موتوسيكل بإطلاق النار تجاه المجني عليه مما تسبب في مقتله ورجحت التحقيقات الأولية بأن يكون الثأر سبب ارتكاب الجريمة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مقتل شاب المنيرة المنيرة الغربية نيابة شمال الجيزة الثأر النيابة العامة

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