السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"غيرة وانتقام".. رفض ردها لعصمته فقتلت زوجته بالهرم

حبس سيدة
حبس سيدة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس سيدة وشريكها 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل زوجة طليقها بحقنة هيروين في الهرم.

وأمام النيابة العامة، اعترفت المتهمة، بأنها انفصلت بالطلاق عن زوجها وكان لديها رغبة في العودة إليه، ولكنه رفض فاشتعلت نار الغيرة في صدرها، واستعانت بصديق طليقها "سائق" في ارتكاب جريمتها والتخلص من زوجته انتقامًا منه بسبب الغيرة.

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وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة استعانت بصديق طليقها، للتخلص من زوجة طليقها، بسبب عدم عودة طليقها لها، مما أشعل نار الغيرة، فقررت التخلص منها.

وأضافت أن المتهمة وصديق طليقها، ذهبا لمسكن الضحية، وحقن المجني عليها بحقنة "هيروين" في رقبتها، ولعدم كشف جريمتهما، ارتديا النقاب أثناء خروجهما من المنزل.

كان تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ربة منزل تبلغ من العمر 27عاما.

وتبين من التحقيقات أن طليقة زوج المجني عليها وشخصين آخرين، وراء ارتكاب الواقعة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

غيرة وانتقام قتلة زوجته النيابة العامة الجيزة الهرم

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