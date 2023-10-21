السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين باستغلال الأطفال فى عمليات التسول بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمدينة نصر حبس المتهمين بإجبار الأطفال على التسول بمدينة نصر أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت  النيابة رجال المباحث  بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة والمتهمين.

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وأمرت النيابة بإيداع الأطفال القصر إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

بداية الواقعة

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة مدينة نصر من ضبط عاطلين يقومون  باستغلال الأطفال  فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبسؤال الأطفال  أقروا بقيام المتهمبن باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما  وبمواجهتهم  اعترفو بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

النيابة شرطة مدينة نصر السلاح الأبيض الأطفال ضباط

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