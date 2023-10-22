الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تعزيزات عسكرية أمريكية فى الشرق الأوسط تحسبًا لأى تصعيد

لويد أوستن
لويد أوستن

أعلنت الولايات المتحدة عن سلسلة من الخطوات لتعزيز موقف وزارة الدفاع الأمريكية في الشرق الأوسط، تحسبًا لأي تصعيد في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عبر موقعها الإلكتروني، "إنه بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن في شأن تصعيد إيران الأخير، والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجّهت بسلسلة من المزيد من الخطوات لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة".

الحماية للقوات الأمريكية في المنطقة

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، "أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز جهود الردع الإقليمية وتزيد من الحماية للقوات الأمريكية في المنطقة وتساعد في الدفاع عن إسرائيل" على حد قوله.

وأوضح  وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنه أمر "بإعادة توجيه حركة حاملة الطائرات (يو أس أس دوايت دي أيزنهاور) إلى منطقة مسئولية القيادة المركزية، وكذلك المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات، إضافة إلى مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية فورد التي تعمل حاليًا شرق البحر المتوسط"..قائلًا "إن هذه الإجراءات سوف تزيد من وضع قوتنا وتعزز قدراتنا وقدرتنا على الاستجابة لمجموعة من حالات الطوارئ".

تنشيط نشر بطارية الدفاع

وأضاف لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، "لقد قمت أيضًا بتنشيط نشر بطارية الدفاع عن منطقة الارتفاعات العالية (ثاد) إضافة إلى كتائب باتريوت إضافية في مواقع في جميع أنحاء المنطقة لزيادة حماية القوات الأمريكية".

وقال لويد أوستن "إنّه وضع عددًا إضافيًا من القوات على أهبة الاستعداد لنشر الأوامر في إطار التخطيط الحكيم للطوارئ، لزيادة استعدادهم وقدرتهم على الاستجابة بسرعة كما هو مطلوب".. مضيفًا أنه سيواصل تقييم متطلّبات وضع القوات الأمريكية في المنطقة والنظر في نشر المزيد من القدرات حسب الضرورة.

وزارة الدفاع الأمريكية الشرق الأوسط جهود الردع الإقليمية شرق البحر المتوسط إيران حماية القوات الأمريكية

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