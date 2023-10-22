الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023-2024 لجميع المواد

طلاب الثانوي
طلاب الثانوي

زاد البحث عن توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023-2024 لجميع المواد خلال الفصل الدراسي الأول لطلاب الشعبة العلمية والأدبية عبر موقع جوجل البحثية، وذلك عقب مرور 3 أسابيع فقط على انطلاق العام الدراسي الحالي في كافة محافظات الجمهورية بالمدارس (الحكومية، الخاصة، التجريبية).

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023-2024 لجميع المواد

نعرض من خلال "الدستور" كيفية توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023-2024 لجميع المواد والتي جاءت كما يلي:-

المواد الأساسية

درجات مادة اللغة العربية 50 درجة يتم توزيعها 34 درجة للامتحان الإلكتروني و6 درجات للامتحان الورقي و5 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة يتم توزيعها 27 درجة للامتحان الإلكتروني و5 درجات للامتحان الورقي و4 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للموظبة والحضور.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 في المدارس الحكومية

انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا

المواد العلمية (علوم)

درجات مادة الكيمياء 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة الفيزياء 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة الأحياء 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.

المواد العلمية (رياضة)

درجات مادة الرياضيات البحتة 40 درجة يتم توزيعها 27 درجة للامتحان الإلكتروني و5 درجات للامتحان الورقي و4 درجات لامتحان الشهر و4 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة الرياضيات التطبيقية 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.

txt

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

txt

موعد بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023

المواد الأدبية

درجات مادة التاريخ 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة الجغرافيا 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة علم النفس 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة الفلسفة 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.

اقرأ أيضا 

توزيع درجات مواد الصف الأول الثانوي 2024

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي درجات الصف الثاني الثانوي الصف الثاني الثانوي الثاني الثانوي مادة اللغة العربية مادة اللغة الإنجليزية

مواد متعلقة

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي 2023.. عبر الموقع والأرقام الساخنة

رابط فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023.. ووسائل الدفع المعتمدة

تنسيق الدبلومة الأمريكية 2023.. وشروط التقديم فيها

أسعار الذهب فى الصاغة المصرية بمصر للبيع والشراء

موعد استلام التابلت 2024.. والمستندات المطلوبة من الطلاب

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة.. وقصة المسلسل وأبطاله

موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم السبت 10 أكتوبر 2023 

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. وموعد تغيير الساعة وفوائدها الاقتصادية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"القاهرة الإخبارية": رفض استلام أسيرتين أثار غضبًا إسرائيليًا تجاه نتنياهو

أسباب حكم المشدد 3 سنوات لترزى حريمى هتك عرض فتاة فى التجمع الأول

فلسطين: قصف جنين تصعيد خطير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم