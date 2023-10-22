زاد البحث عن توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023-2024 لجميع المواد خلال الفصل الدراسي الأول لطلاب الشعبة العلمية والأدبية عبر موقع جوجل البحثية، وذلك عقب مرور 3 أسابيع فقط على انطلاق العام الدراسي الحالي في كافة محافظات الجمهورية بالمدارس (الحكومية، الخاصة، التجريبية).

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023-2024 لجميع المواد

نعرض من خلال "الدستور" كيفية توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023-2024 لجميع المواد والتي جاءت كما يلي:-

المواد الأساسية

درجات مادة اللغة العربية 50 درجة يتم توزيعها 34 درجة للامتحان الإلكتروني و6 درجات للامتحان الورقي و5 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة يتم توزيعها 27 درجة للامتحان الإلكتروني و5 درجات للامتحان الورقي و4 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للموظبة والحضور.

المواد العلمية (علوم)

درجات مادة الكيمياء 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة الفيزياء 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة الأحياء 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.

المواد العلمية (رياضة)

درجات مادة الرياضيات البحتة 40 درجة يتم توزيعها 27 درجة للامتحان الإلكتروني و5 درجات للامتحان الورقي و4 درجات لامتحان الشهر و4 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة الرياضيات التطبيقية 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.

المواد الأدبية

درجات مادة التاريخ 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة الجغرافيا 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة علم النفس 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.

درجات مادة الفلسفة 30 درجة يتم توزيعها 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للموظبة والحضور.