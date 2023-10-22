الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أثناء عودتها من المدرسة.. حبس متهم بالتحرش بطفلة فى الخانكة

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة بالخانكة اليوم الأحد حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطفلة أثناء عودتها من المدرسة بمنطقة الخانكة.

 كما طلبت النيابة سرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وكانت قد استمعت النيابة لأقوال المجني عليها التي أكدت قيام المتهم بالتحرش بها لفظيًا وجسديًا عدة مرات أثناء عودتها من مدرستها بدائرة القسم وتهديدها بالسلاح الأبيض. 

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حبس موظف بتهمة التحرش بفتاة داخل مدرسة في الأميرية

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطه الخانكة من سيدة تتهم أحد الأشخاص بالتعرض لنجلتها والتحرش بها لفظيًا وجسديًا وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
 

النيابة العامة التحرش التحريات الأمنية المجني عليها قسم شرطة الخانكه

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