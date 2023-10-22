أثناء عودتها من المدرسة.. حبس متهم بالتحرش بطفلة فى الخانكة

قررت النيابة العامة بالخانكة اليوم الأحد حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطفلة أثناء عودتها من المدرسة بمنطقة الخانكة.

كما طلبت النيابة سرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وكانت قد استمعت النيابة لأقوال المجني عليها التي أكدت قيام المتهم بالتحرش بها لفظيًا وجسديًا عدة مرات أثناء عودتها من مدرستها بدائرة القسم وتهديدها بالسلاح الأبيض.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطه الخانكة من سيدة تتهم أحد الأشخاص بالتعرض لنجلتها والتحرش بها لفظيًا وجسديًا وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

