الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"فهمى": الدبلوماسية المصرية تجلت فى أعظم صورها خلال لقاء الرئيس السيسى وبلينكن

طارق فهمي
طارق فهمي

أعرب الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن سعادته بالقرار المصري  الذي ينص على أنه إذا أردتم فتح المعبر في مصر لخروج الرعايا الأجانب أو الأمريكان، فلابد أن يُفتح المعبر في الجانب الآخر لمرور المواد الإغاثية.

وأوضح أن هذا القرار يعبر عن شعور المصريين، ويعبر عن نبض الشارع المصري والرأي العام، وهو جزء في غاية الأهمية، ويؤكد الحنكة والخبرة والمهارة للإدارة المصرية، حيث يعكس هذا القرار وجود أجهزة قوية راسخة تؤدي دور، كما يعكس مدى إحساس القيادة السياسية بنبض الشارع، وهي تتحدث بكل قدرة وامتلاك لمهارات كبيرة جدًا.

طرق فهمي: القضية الفلسطينية جزء من هموم المصريين                                                   

وأضاف الدكتور طارق فهمي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الدبلوماسية المصرية مبهرة جدًا، لافتًا إلى أنها تبعث رسالة لبينكن ومن وراء بلينكن، مؤكدًا أن الدبلوماسية الرئاسية تجلت في أعظم صورها في لقاء الرئيس السيسي وبلينكن.

كما أوضح أن القضية الفلسطينية هي جزء من هموم المصريين، لافتًا إلى أن المصريين استطاعوا أن يحولوا طاقة الغضب إلى فعل إيجابي. 

وأشار الدكتور طارق فهمي،  إلى أن الأشقاء العرب في أي دولة عربية، فإن مصر حاضرة في كل هذه الأمور وهو قدر مصر أن تؤدي دورها. 

برنامج الشاهد                     

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

طارق فهمي برنامج الشاهد القضية الفلسطينية السيسي وبلينكن فلسطين غزة

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