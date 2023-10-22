عاجل.. بايدن: دخول المساعدات لغزة نتيجة أيام من المشاركة على أعلى المستويات مع مصر

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديره الشخصي العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال بايدن، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ا"ليوم عبرت أول قافلة للمساعدات الإنسانية الحدود إلى غزة ووصلت إلى الفلسطينيين المحتاجين، وكان افتتاح طريق الإمداد الأساسي هذا نتيجة أيام من المشاركة الدبلوماسية على أعلى المستويات".

وأضاف: “لقد أوضحت منذ بداية هذه الأزمة - في كل من بياناتي العلنية ومحادثاتي الخاصة - أن المساعدة الإنسانية كانت حاجة ماسة وملحة يجب تلبيتها، وأعرب عن تقديري الشخصي العميق لقيادة الرئيس السيسي رئيس مصر، ورئيس الوزراء نتنياهو رئيس إسرائيل، والأمم المتحدة للسماح باستئناف هذه المساعدة”.

وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات، دون تحويل مسارها من قبل حماس.

وأضاف: “سنواصل العمل مع جميع الأطراف لإبقاء معبر رفح قيد التشغيل لتمكين استمرار حركة المساعدات التي لا بد منها لرفاه سكان غزة، ومواصلة العمل على حماية المدنيين، بما يتفق مع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي”.

كما نواصل العمل على مدار الساعة، بالشراكة مع مصر وإسرائيل، لتسهيل قدرة المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم المباشرين على الخروج من غزة بأمان والسفر عبر مصر إلى وجهاتهم النهائية.