الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بايدن: دخول المساعدات لغزة نتيجة أيام من المشاركة على أعلى المستويات مع مصر

وزارة الثقافة المصرية
وزارة الثقافة المصرية

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديره الشخصي العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 

وقال بايدن، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ا"ليوم عبرت أول قافلة للمساعدات الإنسانية الحدود إلى غزة ووصلت إلى الفلسطينيين المحتاجين، وكان افتتاح طريق الإمداد الأساسي هذا نتيجة أيام من المشاركة الدبلوماسية على أعلى المستويات".

وأضاف: “لقد أوضحت منذ بداية هذه الأزمة - في كل من بياناتي العلنية ومحادثاتي الخاصة - أن المساعدة الإنسانية كانت حاجة ماسة وملحة يجب تلبيتها، وأعرب عن تقديري الشخصي العميق لقيادة الرئيس السيسي رئيس مصر، ورئيس الوزراء نتنياهو رئيس إسرائيل، والأمم المتحدة للسماح باستئناف هذه المساعدة”.

وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات، دون تحويل مسارها من قبل حماس.

وأضاف: “سنواصل العمل مع جميع الأطراف لإبقاء معبر رفح قيد التشغيل لتمكين استمرار حركة المساعدات التي لا بد منها لرفاه سكان غزة، ومواصلة العمل على حماية المدنيين، بما يتفق مع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي”.

كما نواصل العمل على مدار الساعة، بالشراكة مع مصر وإسرائيل، لتسهيل قدرة المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم المباشرين على الخروج من غزة بأمان والسفر عبر مصر إلى وجهاتهم النهائية.

الأكثر قراءة

عاجل.. عبد المنعم سعيد: من الوارد أن تكون هناك حرب إقليمية فى المنطقة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

عاجل.. أوقاف غزة تعلن تدمير 26 مسجدا كليًا

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلي

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. الضفة الغربية.. عشرات المستوطنين يهاجمون بالرصاص منازل فلسطينيين جنوب نابلس

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى