عاجل.. حماس تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

جددت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، استعدادها لإطلاق سراح الرهينتين "نوريت" و"يوخفد" اليوم الأحد، بالإجراءات نفسها التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين، حسبما نقلت وكالات قبل دقائق.

وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام": إن "إسرائيل رفضت استلام اثنين من المحتجزين قررت الحركة إطلاق سراحهما".

وأفاد أبو عبيدة في البيان "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك التي تحمل بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز الذي يحمل البطاقة رقم 005236955؛ لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل".

وتابع الناطق باسم "كتائب القسام" بالقول "إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

وكانت حماس أعلنت، الجمعة، أنه بوساطة قطرية، قد أطلقت محتجزتين أمريكيتين أسرتهما "القسام" أثناء هجومها على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية يوم 7 أكتوبر الجاري في إطار عملية "طوفان الأقصى".

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردًا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة مستمرة حتى اللحظة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في 15 يومًا

ومازال القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4475 شهيدًا وأكثر من 14000 جريح، حسب وزارة الصحة في القطاع.

مناشدات بالسماح لمرور قافلة مساعدات إنسانية ثانية للقطاع

هذا، ودعت منظمات الإغاثة إلى الوصول غير المقيد إلى غزة بعد مرور قافلة من الشاحنات عبر معبر رفح.

ووصفت مجموعة من منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، قافلة الشاحنات التي سمح لها بالمرور عبر معبر رفح السبت، بأنها "بداية صغيرة وبعيدة عن أن تكون كافية".

وقالت المنظمات: "إننا ندعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إلى جانب الوصول الفوري وغير المحدود للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة للسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى المدنيين المحتاجين، وإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية".