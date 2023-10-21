استشهاد 248 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية فى قطاع غزة

استشهد ما لا يقل عن 248 شخصًا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية - بما في ذلك 56 شخصًا في جنوب قطاع غزة، الذين طُلب من المدنيين الانتقال إليه - وسط حملة الغارات الجوية الإسرائيلية، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال المكتب في تصريحات له السبت إن عدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 4385، بينهم 1756 طفلًا و967 امرأة.

وأضاف البيان أن 13561 شخصًا آخرين أصيبوا.

منظمات الإغاثة تدعو للوصول غير المقيد إلى غزة

ودعت منظمات الإغاثة إلى الوصول غير المقيد إلى غزة بعد مرور قافلة من الشاحنات عبر معبر رفح

ووصفت مجموعة من منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، قافلة الشاحنات التي سمح لها بالمرور عبر معبر رفح السبت، بأنها "بداية صغيرة وبعيدة عن أن تكون كافية".

وقالت المنظمات: "إننا ندعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إلى جانب الوصول الفوري وغير المحدود للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة للسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى المدنيين المحتاجين، وإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية".

وحذروا من أن "الوقت ينفد قبل أن ترتفع معدلات الوفيات بشكل كبير بسبب تفشي الأمراض ونقص القدرة على الرعاية الصحية".

وقالت المنظمات إن الإمدادات التي حملتها قافلة الشاحنات يوم السبت "ستوفر شريان الحياة الذي تشتد الحاجة إليه لبعض مئات الآلاف من المدنيين".

صدر البيان عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن المساعدات هي "بصيص أمل" ولكنها لا تزال "قطرة في محيط" مما هو مطلوب في غزة.

ماذا كان يوجد في إمدادات المساعدات اليوم: كانت الشاحنات العشرون التي عبرت من مصر لتسليم المساعدات إلى غزة يوم السبت تحمل الغذاء والماء والإمدادات الطبية، ولكن بدون وقود.

ووفقًاً للسلطات عند معبر رفح، كانت هناك 13 شاحنة تحمل أدوية وإمدادات طبية، وخمس منها تحمل أغذية، وشاحنتان محملتان بالمياه.

وقالت اليونيسف إنها تمكنت من توصيل إمدادات مياه تكفي 22 ألف شخص ليوم واحد عبر المعبر.