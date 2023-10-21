حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

نعت حركة حماس، السبت، رئيس مجلس شورى الحركة في غزة الدكتور أسامة المزيني "أبو همام".

أوضحت الحركة في بيان، أن "المزيني استشهد إثر قصف صهيوني غادر على قطاع غزة (قبل عدة أيام) في إطار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة"؛ حسب موقع شهاب الإخباري.

أضافت الحركة: أن "مسيرة الشهادة التي تمتزج فيها دماء القادة والجند من أبناء حركة حماس بدماء شعبنا المرابط الصامد في غزة وفي كل أرجاء الوطن والشتات، فداء لأرضنا ومقدساتنا، ستستمر حتى كنس الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".

وتابعت "أن هذا القائد الوطني الكبير كرّس حياته في خدمة فلسطين وشعبها الأبي، وتنقل بين عدة مناصب حركية وعامّة، حيث عمل شهيدنا كمحاضر جامعي في الجامعة الإسلامية، ومن ثم وزيرًا للتربية والتعليم العالي".

ووفقًا لموقع فلسطين اليوم، كان للمزيني حضور قوي في ملف صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" عام 2011 والتي نتج عنها الإفراج عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الجندي جلعاد شاليط.