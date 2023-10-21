السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

أسامة المزيني
أسامة المزيني

نعت حركة حماس، السبت، رئيس مجلس شورى الحركة في غزة الدكتور أسامة المزيني "أبو همام".

أوضحت الحركة في بيان، أن "المزيني استشهد إثر قصف صهيوني غادر على قطاع غزة (قبل عدة أيام) في إطار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة"؛ حسب موقع شهاب الإخباري.

أضافت الحركة: أن "مسيرة الشهادة التي تمتزج فيها دماء القادة والجند من أبناء حركة حماس بدماء شعبنا المرابط الصامد في غزة وفي كل أرجاء الوطن والشتات، فداء لأرضنا ومقدساتنا، ستستمر حتى كنس الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".

وتابعت "أن هذا القائد الوطني الكبير كرّس حياته في خدمة فلسطين وشعبها الأبي، وتنقل بين عدة مناصب حركية وعامّة، حيث عمل شهيدنا كمحاضر جامعي في الجامعة الإسلامية، ومن ثم وزيرًا للتربية والتعليم العالي".

ووفقًا لموقع فلسطين اليوم، كان للمزيني حضور قوي في ملف صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" عام 2011 والتي نتج عنها الإفراج عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الجندي جلعاد شاليط.

حماس أسامة المزيني قصف صهيوني رئيس مجلس شورى الحركة فلسطين استشهاد

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

"العار لإسرائيل".. عشرات الآلاف يخرجون إلى شوارع لندن من أجل فلسطين

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

بعد ثنائية إيفرتون.. أرقام قياسية حققها محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان