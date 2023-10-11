الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عدد الجيش الإسرائيلي 2023.. عملية "طوفان الأقصى" تكشف ضعف قدرات الاحتلال

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

في خضم التصعيد الحالي في قطاع غزة، بات هناك حالة من الشك في قدرات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، الأمر الذي أعاد الحديث عن قدرات وعدد الجيش الإسرائيلي 2023، فقد كان هذا العام حاسما وكاشفا لقدرات الاحتلال بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس.

قدرات وعدد الجيش الإسرائيلي في 2023

ومازالت دولة الاحتلال تتلقى ضربات حماس الكثيفة، في وقت أعلنت فيه قوات الاحتلال استعدادها لشن هجوم بري واسع النطاق على القطاع وسط مخاوف من سقوط المزيد من الضحايا من طرفي النزاع.

ويتكون الجيش الإسرائيلي وفقا لحكومة الاحتلال من ثلاثة فروع رئيسية وهم: القوات البرية، والقوات الجوية، والبحرية فيما يترأس جيش الدفاع الإسرائيلي رئيس الأركان العامة، وهو تابع لوزير الدفاع الإسرائيلي.

و تم تشكيل جيش الاحتلال الإسرائيلي في 26 مايو 1948 ليشارك بعدها في كل نزاع مسلح يتعلق بإسرائيل، وتعرض جيش الاحتلال لهزيمة ساحقة في حرب أكتوبر 1973.

ومع انطلاق عملية “طوفان الأقصى" من قبل حماس يوم 7 أكتوبر 2023، أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء حوالي 300 ألف فرد من قوات الاحتياط ضمن إعلان الحرب الذي أصدرته الحكومة بشكل رسمي.

وبحسب موقع جلوبال فاير باور«Global fire power» العسكري، جاء الجيش الإسرائيلي في قائمة ترتيب الجيوش عالميا 2023 في المرتبة الثامنة عشر، فقد بلغ عدد أفراده حوالي 635 ألف جندي من بينهم 170 ألف جندي عامل وحوالي 465 ألف جندي ضمن قوات الاحتياط.

ويرجع قلة عدد الجيش الإسرائيلي لقلة عدد السكان بالأساس والاعتماد على قوات الاحتياط لسد هذا الخلل، حيث لا يتجاوز سكان دولة الاحتلال 9 مليون نسمة من بينهم عرب إسرائيل.

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تفاصيل الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي

وفقا للحكومة والقانون الاسرائيلي تتم الخدمة العسكرية وفقًا لثلاثة مسارات مختلفة، وهم الخدمة الاعتيادية  وهي  الخدمة العسكرية الإلزامية التي تتم بموجب قانون جهاز الأمن الإسرائيلي، والخدمة الدائمة وهي الخدمة العسكرية التي يتم إجرائها كجزء من اتفاقية تعاقدية بين الجيش الإسرائيلي وصاحب المنصب الدائم، وخدمة الاحتياط وهي  خدمة عسكرية يتم فيها استدعاء المواطنين للخدمة الفعلية لمدة شهر على الأكثر كل عام (وفقًا لقانون خدمة الاحتياط).

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حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في طوفان الاقصي

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم، وفقا لما قالته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين  إلى 1200 قتيل جراء هجوم حركة حماس في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور له  على حسابه الرسمي في “إكس”، أن هناك أكثر من 2800 جريحا، وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم: “كما تشير التقديرات إلى أن حماس تحتجز أكثر من 200 رهينة تم أسرهم خلال الهجوم المفاجئ على إسرائيل صباح السبت الماضي في خطوة من شأنها أن تزيد من التوترات في منطقة الشرق الأوسط”.

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