عاجل.. عبد المنعم سعيد: من الوارد أن تكون هناك حرب إقليمية فى المنطقة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في أزمة كبيرة بالمنطقة، والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وضعت المنطقة على حافة في منتهى الخطورة.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال مداخلة ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن المشاركين في قمة القاهرة للسلام رفضوا أي عمليات ضد المدنيين في غزة، لافتًا إلى أن التوجهات الصهيونية المتعصبة نقلت العلاقة من الاستيطان إلى العنف ضد قطاع غزة.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد، أن مصر لا تريد إقليمًا مليئًا بالأزمات والحروب وإنما تريد إقليمًا مستقرًا، لافتًا إلى أن معالجة الأزمة إما أن تسير في إطار تصعيدي وهو الحرب أو محاولة خلق مناخ أفضل للحل.

دخول القوات المصرية إلى سيناء رسالة قوية

وأكد أن دخول القوات المصرية إلى سيناء رسالة قوية بأن مصر لن تسمح بتهجير أهالي غزة، لافتًا إلى أن مصر لها خبرات كبير في التعامل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل الأزمة.

وأشار الدكتور عبدالمنعم سعيد، إلى أنه من الوارد أن تكون هناك حربًا إقليمية في المنطقة، لافتًا إلى أنه لا بد أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة كما كانت في الماضي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أن الشعب الفلسطيني لن يرحل من غزة.

ولفت إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا لحل الأزمة بتجمع الدول في قمة القاهرة للسلام.

وبيّن أن هناك رفضًا كبيرًا لقيام إسرائيل بعملية برية ضد قطاع غزة، حيث لا توجد معلومات كافية لإسرائيل عن الأنفاق وقوات حماس.