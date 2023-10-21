طارق فهمى لـ"الشاهد": المجتمع الإسرائيلى قسّم احتجاجاته الداخلية إلى "شيفتات"

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مسئولي الحكومة الإسرائيلية يواصلون إطلاق التصريحات المطالبة بترحيل الفلسطينيين إلى الجنوب.

وأضاف "فهمي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تظاهرات الإسرائيليين متقطعة، بعد انتهاء أوقات العمل، ولمدة ساعتين، "شيفت احتجاج" في مناطق مخصصة، والمجتمع الإسرائيلي قسّم احتجاجاته وتظاهراته الداخلية إلى "شيفتات" يومية، وهذه الاحتجاجات صورت للمجتمع الدولي أن اسرائيل في حالة من عدم الاستقرار".

وتابع: "القاهرة استشعرت الخطر وأبلغت الفصائل الفلسطينية وحماس أن هناك مؤشرات على التصعيد الإسرائيلي".

وأضاف: "حركة حماس تُعاني من صراع أيديولوجي داخلي لم يُحسم بعد، وكان هناك تجاذب بينها وبين حركة الجهاد الاسلامي، لأن الجناح العسكري تغلب على كل الأجنحة".

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.