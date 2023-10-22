عضو بالحزب الديمقراطى الأمريكى: بدون مصر لن تكون هناك حلول للقضية الفلسطينية

قال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن قمة القاهرة جاءت في وقت ينظر فيه العالم إلى المذابح التي تحدث في غزة وفلسطين المحتلة، وهناك دور مهم جدًا يمكن أن تلعبه مصر، خاصة بعد فشل القمة المزعومة التي كان من المتوقع أن تعقدها في عمان، لذلك قمة القاهرة كانت على أعلى مستوى، خاصة أن عدد القادة المشاركين فيها أصبح كبيرًا.

وأضاف "عفيفي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القاهرة تحاول بكل جهدها مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة بعد تدمير الماء والكهرباء والغذاء وقصف جميع البنية التحتية، بما في ذلك آخر مخبز، بما يعني أنه تم قصف رغيف الخبز منذ أيام.

عفيفي: مصر تلعب دورًا مميزًا في دعم القضية الفلسطينية

وتابع "عفيفي": ما رأيناه من دعم دولي أمريكي وأوروبي للجرائم الإسرائيلية يعكس أن الحديث عن القضية الفلسطينية وحل الدولتين كان مجرد هراء ولم يكن له أي تأثير على أرض الواقع، بما يعني أنه تتم الجرائم الإسرائيلية بحجة التخلص من الإرهاب، وفي بعض الأحيان يطلق عليها أسماء أخرى، ولكن الواقع هو أن هدفها الحقيقي هو تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة استبعاد الفلسطينيين من غزة إلى صحراء سيناء، وهناك محاولة أيضًا لتصوير أن جميع سكان غزة هم إرهابيون، وهذا لم يحدث في التاريخ وهو تصفية عرقية للأسف يحدث هذا أمام أعين العالم وأذنيه.

وأكد "عفيفي" أن مصر تلعب دورًا مميزًا في دعم القضية الفلسطينية، وغالبًا ما تتوسط بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، لقد كانت مصر رائدة في حل الأزمة الفلسطينية منذ البداية، ولذلك أعتقد أن الدور المصري حاسم في هذه القضية، ودون مصر لن تكون هناك حلول، وكان حجم المشاركة الدولية في قمة القاهرة كان جيدًا، ويعد هذا إشارة للعالم بأن مصر تساند هذه القضية وتقف إلى جانب الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف لمدة كل ثلاثين ثانية، حيث يجدون الدعم والمساعدة من مصر، كما يعتبر إعادة فتح معبر رفح، الذي تعرض للقصف من قبل العدو الصهيوني، دليلًا على الدعم القوي الذي نراه من مصر.