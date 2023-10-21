الجالية المصرية في بريطانيا تشارك في مظاهرة لنصرة فلسطين

شارك آلاف المواطنين من مختلف الجنسيات والمهن فى أكبر تظاهرة حتى اليوم في بريطانيا؛ احتجاجًا على موقف الحكومة البريطانية وتصريحات رئيس وزرائها وتحديا للقرارات التعسفية لوزيرة الداخلية بخصوص حق التظاهر.

وتزايدت الإعداد بشكل كبير فى هذه التظاهرة والتي شمل عددا من الاطباء وموظفين الصحة احتجاجا على القصف البربري لمستشفى المعمداني والذى تسبب فى استشهاد اكثر من 500 مواطن اكثرهم اطفال.

وشاركت الجالية المصرية فى بريطانيا ضمن هذه التظاهرة حاملين “لافتات” مكتوب عليها الحرية لفلسطين وتفويض الرئيس السيسى ليكفل الحماية لسيناء وأيضًا لا يمكن ان يكون هناك وطن بدون سكانه الحقيقيون.

وبدأت المظاهرة من ماربل ارش من قلب العاصمة مرورا بشوارع العاصمة المؤدية الى ترافالجر اسكواير حتى وصلت كما سبقتها من تظاهرات الى مبنى رئيس الوزارة حيث علت الاصوات لتصل الرسالة التى تعبر عن رأى الشعب الى سوناك رئيس الذى يتبع الادارة الامريكية فى تصريحاته المخالفة لرإى الشعب.

وتميزت هذه التظاهرة بالعدد الرهيب لغير العرب، وتوقعت الحملة ان تتزايد المظاهرات فى ظل التصعيد العدوانى لاسرائيل على شعب غزة العزل.

مازالت المظاهرة قائمة حتى هذه الساعة متجهة الى موقع السفارة الاسرائيلية ويتوقع أن يكون هناك صدام مع قوات الأمن التى صرحت مسبقا أنها لن تسمح بالتظاهر قرب السفارة.