الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يشيد بموقف الدولة لدعم القضية الفلسطينية

مصطفى رجب
مصطفى رجب

أشاد مصطفى رجب، عضو حزب العمال البريطاني، ورئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا بجهود مصر الكبيرة المبذولة لدعم القضية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، عن طريق تقديم الدعم المالي والمادي والإنساني في كل المواقف والأزمات التي مرت بالشعب الفلسطيني.

وأضاف لـ"الدستور"، أن المصريين في بريطانيا قاموا بعمل وقفات تضامنية أمام مقر السفارة المصرية للتنديد بما يحدث في قطاع غزة وإيصال الحقيقة للغرب، وللتأكيد على إدانتنا الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكد أن المصريين بالخارج في كل الدول الأوروبية والعربية ينتفضون ويقيمون وقفات تضامنية ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف قطاع غزة.

إعلان الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

مصطفى رجب حزب العمال البريطاني اوروبا القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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