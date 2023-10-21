السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يكشف سر نقطة أثارت خلاف شديد فى قمة القاهرة للسلام

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المشاركين اتفقوا في قمة القاهرة للسلام على ضرورة حل الدولتين. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك ثلاث نقاط خلافية في قمة القاهرة للسلام، وهي أن جميع الدول العربية رفضت إدانة حماس، كما رفضت وصف أعمال المقاومة بأنها أعمال إرهابية، فلا يمكن وصفها بأنها أعمال إرهابية، لأنها أعمال مقاومة طبقًا للقانون الدولي، والنقطة الثالثة هي وقف إطلاق النار، حيث تحدث الجميع على ضرورة وقف إطلاق النار، ما عدا الجانب الأوروبي وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية. 

أربع دول اعترضوا على وقف إطلاق النار على قطاع غزة 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن هناك مطلب عربي، وهو سرعة وقف إطلاق النار، وهو النقطة الثالثة التي كانت نقطة خلافية، لافتًا إلى أنه قد ظهر بمنتهى القوة أن هناك أربع دول تبنوا عدم وقف إطلاق النار، وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، حيث كانت هذه الدول ضد وقف إطلاق النار. 

وأشار إلى أن هذه الدول الأربعة لم يتحدثوا عن وقف إطلاق النار، ليس لديهم رغبة في وقف إطلاق النار، هم يدعمون الكيان الصهيوني لآخر نفس.

قمة القاهرة للسلام وقف إطلاق النار غزة حماس القضية الفلسطينية

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