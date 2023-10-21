السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حولني لخادمة في منزل أهله".. ممرضة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بدعوى خلع ضد زوجها حملت رقم 574 لسنة 2023 اعتراضًا على رفضه عودتها للعمل.

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وقالت “هبة.م”: “كنت اعمل ممرضة فى إحدى المستشفيات الكبرى واتحصل على راتب محترم وبعد الزواج أجبرنى على أخذ إجازة لتربية المولود المنتظر وبالفعل طلبت إجازة سنوية للتفرغ لتربية ابنى”.

وتابعت: “سافر زوجى للعمل فى الخارج وأجبرنى على الإقامة مع والديه حتى يطمئن علينا خلال سفره، وعشت معهم أسواء أيام حياتى، فأصبحت خادمة في منزل أهل زوجي، حتى فاض بي الكيل”.

وطلبت من زوجى العودة للإقامة بشقتى فرفض وهددنى بالطلاق إذا لم اقم بخدمة أهله.

واخيرا: “طلبت منه العودة لعملى مرة أخرى اتهمنى برغبتى فى الخروج والسهر لاوقات متأخرة فى غيابه”.

تطورت بيننا المشاكل والمشاجرات حتى تركت منزل الزوجية وطلبت منه العودة والإقامة معنا بمصر رفض ولم يهتم لأمرى لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية لخلعه

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