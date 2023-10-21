اليونيسف: مليون طفل فى غزة بحاجة للحماية العاجلة

قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لدى فلسطين لوتشيا إلمي، السبت، إن مليون طفل في قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية.

أضافت إلمي: "أن المساعدات التي دخلت القطاع اليوم غير كافية"، مطالبة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.

أشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورًا إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن المأساة الإنسانية في القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورًا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي وقت سابق اليوم، قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، في بيان نشر على موقع المنظمة الالكتروني: "إن الدفعة الأولى المحدودة من المياه ستنقذ الأرواح، لكن الاحتياجات عاجلة وهائلة - ليس فقط للمياه، ولكن للغذاء والوقود والأدوية والسلع والخدمات الأساسية أيضًا. وما لم نتمكن من توفير الإمدادات الإنسانية بشكل مستمر، فإننا نواجه تهديدًا حقيقيًا بتفشي الأمراض التي تهدد الحياة".

أضافت: "تحولت أجزاء كبيرة من البنية التحتية في غزة، بما في ذلك أنظمة المياه والصرف الصحي الحيوية، إلى ركام خلال حوالي أسبوعين من العنف المتصاعد. تبلغ القدرة على إنتاج المياه 5 في المائة من المستويات العادية، ويعيش سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة الآن على أقل من 3 لترات من الماء للشخص الواحد يوميًا".

وتابعت "نزح نحو مليون شخص، نصفهم تقريبًا من الأطفال، ولجأ العديد منهم إلى ملاجئ مكتظة مع إمكانية محدودة للغاية للحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة - وهي ظروف تشكل خطورة خاصة على الأطفال الصغار".

وشددت "يجب حماية كل طفل، ويجب أن تكون الوكالات الإنسانية، مثل اليونيسف، قادرة على تقديم المساعدة بشكل آمن ويمكن التنبؤ به للأطفال والعائلات في غزة الذين هم في أمسّ الحاجة إليها".

ما يجب أن يتم للاستجابة للوضع المأساوي الذي يعيشه أطفال غزة

ونوهت اليونيسف إلى أنه للاستجابة للوضع المتردي الذي يعيشه الأطفال في غزة في خضم أعمال العنف هذه، ندعو إلى: