تفجير الأطفال ليس دفاعًا عن النفس.. ابنة جوارديولا تشارك فى مظاهرة لدعم فلسطين

شاركت ماريا، نجلة الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في إحدى المظاهرات المناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخرجت مسيرة مناهضة للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة في شوارع العاصمة الإنجليزية لندن اليوم.

ونشرت ماريا صورًا من المسيرة المذكورة عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" للتعبير عن دعمها لمطالب المتظاهرين.

إحدى الصور التي نشرتها ماريا عبر حسابها لطفلة تحمل لافتة مكتوبًا عليها: "تفجير الأطفال ليس دفاعًا عن النفس".

كما نشرت صورة لعلم فلسطين يرفعه أحد المتظاهرين، وأخرى لطفلة رفقة والدتها وتحمل لافتة على شكل قلب ومكتوب عليها: "حياة الفلسطينيين ذات أهمية" ومرسوم بداخل القلب علم دولة فلسطين.

وتوالت القصص "الاستوري" لماريا ومن بينها فيديو للمسيرة أثناء تجولها في شوارع مدينة لندن.

وسبق أن نشرت ماريا جوارديولا بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، للدفاع عن الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأدانت عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه شعب غزة، ورفضت صمت العالم تجاه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

ولم تتوقف ماريا عن دعم القضية الفلسطينية إذ نشرت منذ 3 أيام فيديو عبر حسابها يتحدث عن الظلم الذي تتعرض له القضية الفلسطينية، وكتبت في نهاية الفيديو: "فلسطين حرة".

وشارك 100 ألف بريطاني، السبت، في مظاهرة مؤيدة لفلسطين وسط لندن وفقًا لتقديرات شرطة العاصمة في المدينة.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية تظهر صورة نشرتها شرطة العاصمة على وسائل التواصل متظاهرين متجمعين في منطقة وايتهول، حيث يقع عدد من المباني الحكومية.

واندلعت الاحتجاجات على مستوى العالم هذا الأسبوع، خاصة في جميع أنحاء العالم العربي، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مصر والأردن ولبنان والعراق واليمن والضفة الغربية بعد صلاة الجمعة أمس احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي في غزة.