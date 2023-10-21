شدوا بعضكم يا فلسطين.. فيلم "ورا الجدار كله دمار" يدين ترويع أطفال غزة

سلط فيلم "ورا الجدار كله دمار"، صدر عن "قمة القاهرة للسلام" التي تستضيفها مصر، اليوم السبت، بحضور قادة نحو 31 دولة، وثلاث منظمات دولية، من أجل مناقشة تطورات التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، الضوء على ترويع الأطفال في قطاع غزة من خلال قصف المنازل، وقتلهم وحرمانهم من طفولتهم.

وبدأت أحداث الفيلم بتسليط الضوء على الطفل فارس الذى كان نائمًا في بيته، ووجد نفسه مشردًا في الشارع لوحده دون عائلته، جراء قصف منزله، في الوقت الذي تجري إحدى السيدات هربًا من أصوات القصف والتقت به وتحدثا معًا.

وقال الطفل فارس: "صحيت على صوت القصف كت نايم وأختي جنبي ومالقيت حد ومالقت البيت، شوفي لعبة جنة صوت القصف عالي وكان كتير بيوت مهدومة وماحد يرد عليا.. أنا بيتي راح مالحقت أبكي".

وسأل الطفل السيدة التي كانت تركض هربًا من صوت القصف عن المسئول عن القتال مرددًا: "لو بتعرفي مين اللي بيضر قولي له بيكفي نفسي أخوي يرجع تاني ونفسي أرجع مدرستي، ونفسي ألعب مع أختي".

وانتهى النقاش بينهما برسالة قوية واضحة من الطفل وجهها للعالم حين قال: "أبويا علمني شي إن كنت صاحب حق لاتخاف ولا تجري"، في رسالة واضحة بتمسك كل فلسطيني بأرضه".

قمة القاهرة للسلام 2023

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.