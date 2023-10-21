السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السلام رسالة.. فيلم "قمة القاهرة" يحكى معاناة الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال

الفيلم
الفيلم

صدر فيلم عن "قمة القاهرة للسلام" التي تستضيفها مصر، اليوم السبت، بحضور قادة نحو 31 دولة، وثلاث منظمات دولية، من أجل مناقشة تطورات التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر.

ويروي الفيلم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر، لاسيما ضد داخل قطاع غزة، وسقوط آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

ويستهدف الفيلم إيصال رسالة أن السلام العادل والشامل هو الحل لعدم تفاقم الصراعات، ولتحقيق أبسط حقوق الإنسان في العيش الآمن والكريم داخل أرضه.

ويؤكد الفيلم الصادر عن "قمة القاهرة للسلام" حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في وجودهم على أراضيهم، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق القوانين الدولية.

فلسطين قطاع غزة قمة القاهرة للسلام التصعيد الإسرائيلي حقوق الشعب الفلسطيني السلام العادل

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