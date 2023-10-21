السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر: زيادة المساعدات للفلسطينيين فى غزة لـ47 مليون دولار

قمة القاهرة
قمة القاهرة

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برجر، عن زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني في غزة من 21 مليون دولار إلى 47 مليون دولار، مؤكدًا أن قمة القاهرة للسلام  ناقشت المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة على مستوى دولي؛ بهدف الوصول إلى حلول يمكن تقديمها للشعب الفلسطيني وضحايا هذه الحرب.

وقال السفير الأوروبي اليوم السبت، على هامش قمة القاهرة للسلام - إن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليًا بتقييم الموقف بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري؛ لتقديم تلك المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الاتحاد طلب من منظمة اليونيسف إرسال مساعدات إغاثية وإنسانية إلى قطاع غزة، وتسليمها من خلال السلطات الفلسطينية  أو من خلال منظمة الأونروا.

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وأشار إلى أن كل المشاركين في القمة أكدوا ضرورة قيام دولة فلسطينية؛ بناء على قرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن القمة دعمت رسالة الاتحاد الأوروبي القوية حول ضرورة حل تلك الأزمة بشكل إيجابي.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعًا للجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم خطة سلام، وبحث ما يمكن القيام به من خلال الاتحاد الأوروبي ومبادرة السلام العربية، مؤكدًا أن الأزمة الحالية لن تتسبب في حدوث هجرة جماعية، وأن الموضوع سينحصر في نقل بعض الأشخاص المرضى والمصابين من قطاع غزة.

ذكر البيان الصحفي الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن قمة القاهرة للسلام، أن قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، اجتمعوا بدعوة من جمهورية مصر العربية، في القاهرة اليوم السبت؛ للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري.

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