السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: قمة القاهرة للسلام حشد مصرى للقوى الدولية دعمًا للقضية الفلسطينية

مساعد الأمين العام
مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن

قال المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن عن المصريين بالخارج، إن فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية تهدف إلى دفع عملية السلام فى الِشرق الأوسط والتوصل إلى تسوية عادلة وعاجلة للصراع الممتد لعقود وفقًا لمبدأ حل الدولتين.

وأشار "زياد"، في تصريحات له، إلى أن مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية عربية وأوروبية وإفريقية في القمة، يعكس ثقل الدور المصري إقليميًا ودوليًا.

وأكد مساعد الأمين العام لـ"حماة الوطن"، أن الدولة المصرية تسعى من خلال القمة لحشد الدعم الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت قوية وحاسمة في رؤيتها للأزمة الفلسطينية وكيفية الخروج من الأزمة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين وإن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.. وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجًا على أزمة إنسانية كارثية يعاني منها 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح علاء زياد أن مخرجات قمة القاهرة للسلام سيكون لها دور كبير في حل الأزمة الحالية والعودة إلى مائدة المفاوضات ووقف العنف الدائر.

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مصر تفرض إرادتها.. رسائل الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة للسلام (فيديو)

حزب حماة الوطن قمة القاهرة للسلام ال شرق الأوسط حل الدولتين مساندة للقضية الفلسطينية

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