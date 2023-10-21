مصر تفرض إرادتها.. رسائل الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة للسلام (فيديو)

انعقدت اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة فى القمة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كلا من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.



كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال في القمة الدولية:-

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر القمة: «الوضع الحالى يدفعنا لتأكيد دعوتنا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وندين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين».

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض النقاط وهي:

أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها؟

أين المساواة بين أرواح البشر دون معايير مزدوجة؟

نتابع بدهشة الصمت العالمي تجاه ممارسات العقاب الجماعي في غزة؟

وأكد السيسي: لم نغلق معبر رفح في أي لحظة والقصف الإسرائيلي أدى لإغلاق، واتفقت مع الرئيس الأمريكي بايدن على تشغيل معبر رفح بشكل مستدام ‏ القصف الإسرائيلي المستمر، للجانب الفلسطيني من معبر رفح أعاق المساعدات، مصر انخرطت في جهود مضنية لتنسيق، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة ‏ وتهجير الفلسطينيين يعني إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، خاطئ من يظن أن الشعب الفلسطيني يرغب فى مغادرة أرضه ولو كانت تحت الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية من دون حل عادل لن يحدث، وفى كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر.

وأضاف الرئيس خلال قمة السلام: مصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في المنطقه، تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن تحدث وخاصة على حساب مصر، حل القضية الفلسطينية ليس التهجير أو إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، يجب الحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد المنطقة والعالم، وجهت لكم الدعوة اليوم لمناقشة خراطة طريق للوصول إلى حل للوضع الراهن، حل القضية الفلسطينية الوحيد هو حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير مصيرهم، يجب وضع خارطة طريق تنهي المأساة الإنسانية بغزة وإحياء مسار السلام، سنعمل اليوم على التوافق بشأن خارطة طريق لإحياء مسار السلام.

وأكمل الرئيس بعض النقاط قائلا: “تبدأ هذه الخطة بالدخول العاجل للمساعدات وتنتقل إلى مناقشة سبل التوصل إلى تهدئة، دعونا نوجه رسالة أمل بأن غدا أفضل من اليوم، يجب إحياء الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية ‎خارطة الطريق تنطلق من وقف إطلاق نار فوري وصولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، نعمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الشرعية للقيام بمهامها بشكل كامل، نعمل على خارطة طريق لإحياء عملية السلام تبدأ بإرسال المساعدات خارطة الطريق يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار وصولا لإقامة دولة فلسطينية”.