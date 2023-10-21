من يخلف إيمان نجم بعد انتهاء ندبها؟.. وزيرة الثقافة تكشف لـ"الدستور"

انتهى ندب الدكتورة إيمان نجم الدين، رئيس قطاع الثقافة الخارجية التى تولت المنصب خلال عام 2022، خلفًا للدكتور صبرى سعيد الذى بلغ سن التقاعد.

أمير نبيه يتولي رئاسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة

وكشفت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في تصريحات لـ"الدستور"، أن أمير نبيه رئيس قطاع مكتب الوزير صدر قرارًا وزاريًا له بتولي مسؤولية رئاسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية خلفًا للدكتورة إيمان نجم الدين.

وسبق وتولت إيمان نجم منصب تيسير أعمال رئاسة الثقافة الخارجية خلال عام 2017، وقامت بإدارة العديد من الملفات فى ذلك الوقت أبرزها ملف الأقصر عاصمة الثقافة العربية، كما أنها عملت على استضافة العديد من الفرق الفنية الشعبية من دولتى تونس والمغرب وبعض من الدول الأفريقية للمشاركة فى فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية.

وبعد فترة قصيرة تولت نجم الدين، رئاسة الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بالمجلس الأعلى للثقافة خلال عام 2021، بأمانة الدكتور هشام عزمى.

يذكر أن قدم حسام شكيب اعتذاره من منصبه رئيسا لقطاع مكتب الوزير، والذى ظل فيه لأكثر من 5 سنوات، واستعانت وزيرة الثقافة في أكتوبر 2022 في المنصب بدلا منه بـ أمير نبيه، رئيسا جديدا لقطاع مكتب الوزير، في التوقيت نفسه اعتذر محمد منير المستشار الإعلامى عن مهمته، واستعانت الوزيرة بالكاتب الصحفى أحمد صلاح مديرا للمكتب الإعلامى للوزير.