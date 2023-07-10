المستشار الثقافى بسفارة الصين يبحث مع وزارة الثقافة مناقشة الأنشطة المقترحة بين البلدين

زار يانغ رونغ هاو، الوزير المستشار الثقافي بسفارة الصين لدى مصر، مقر قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقى الدكتورة إيمان نجم، رئيس القطاع، ومناقشة كافة الأنشطة المقترحة بين البلدين.

يذكر أن بمشاركة الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وبالتنسيق مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة إيمان نجم، يقوم صندوق سونج تشينج لينج للتبادل الثقافي وعلوم التكنولوجيا للشباب في الصين، بدعم من هيئة التبادل والتعاون الدولي بوزارة الثقافة والسياحة لجمهورية الصين الشعبية، وبالتعاون مع المراكز الثقافية الصينية في الخارج، بمنح جائزة لقب "السفير الثقافي الصغير للصين" كل عام على مستوى العالم.

وتشهد العلاقات المصرية الصينية تطورًا مستمرًا في كافة المجالات علي مدى العقود الستة الماضية وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية.

كما تنتهج الدولتان سياسات متوافقة من حيث السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة فضلا عن تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الاخر، وتتمسك الدولتان بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة والسعي إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية.

وتجلت هذه السياسة في مواقف كل منهما تجاه الآخر في مختلف المحافل الدولية وخاصة في ملفات النزاعات الإقليمية والدولية ، كما تؤكد مصر موقفها الثابت بوجود دولة واحدة للصين هي جمهورية الصين الشعبية، كما تبنت الصين موقفًا مؤيدًا لاختيارات الشعب المصري خلال الخمس سنوات الماضية وأعلنت مرارًا رفضها لأي تدخل خارجي في الشأن المصري وفي السطور التالية نوضح المحددات التي تجعل من العلاقات بين الدولتين استراتيجية.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بتكليف إيمان السيد محمود نجم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، لرئاسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بجانب مهام عملها، وذلك في 20 أكتوبر 2022.