السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الخطيب: الإعلام المصرى فضح أكاذيب إسرائيل حول معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن معبر رفح هو الوحيد بين مصر وغزة وهو مخصص لخروج الأفراد ودخول بعض المساعدات وباقي المعابر الموجودة، هي مع قطاع غزة والجانب الإسرائيلي.

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية "الحياة"، أنه بعد يوم 7 أكتوبر أغلقت إسرائيل كل المعابر لديها وهي حركة دائمة تقوم بها، وأصبح معبر رفح الوحيد المفتوح وعندما اشتعلت الحرب وسقط مئات الشهداء بالقصف على غزة وأصبحت هناك أزمة إنسانية ضغطت مصر بضرورة دخول المساعدات ورفض الجانب الإسرائيلي، لأنه المسيطر على المعبر أكثر من مرة.

إسرائيل روجت أن مصر هي التي أغلقت معبر رفح

وتابع أن الإعلام المصري القوي قام بفضح أفعال إسرائيل على الهواء بعد الشائعات التي خرجت أن مصر هي التي أغلقت المعبر حتى سائقو الشاحنات رفضوا التحرك لحين دخول الشاحنات، مؤكدًا أن الرواية الإسرائيلية تم تكذيبها من الإعلام المصري.

أحمد الخطيب الإعلام المصري القوي فضح أفعال إسرائيل الشائعات معبر رفح إسرائيل

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