خيسوس وساكا يقودان هجوم أرسنال ضد تشيلسى بالدورى الإنجليزى

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره فريق تشيلسي في مباراة ديربي لندن ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويقود جابرييل خيسوس هجوم أرسنال في مباراة اليوم، ويعود ساكا للتشكيل فيما خرج النني من تشكيل الجانرز لمباراة اليوم.



بينما يخوض البرازيلي جابرييل مارتينيلي المباراة رقم 100 له في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الانجليزي.

وجاء تشكيل فريق أرسنال على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، جورجينو، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، جابرييل مارتينيلي.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "هين، تاكيهيرو تومياسو، كيوير، توماس بارتي، إيميل سميث رو، نيلسون، كاي هافيرتز، ليونارد تروسارد، إيدي نيكيتياه.

ويتطلع فريق أرسنال لمواصلة تحقيق الانتصارات من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة البريميرليج واستعادة الصدارة، فيما يرغب فريق تشيلسي في الانتصار الثالث على التوالي لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والعمل على تحسين مستواه بعد الأداء المهتز الذي قدمه خلال الأشهر الماضية.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي بالمركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

ويعد لقاء اليوم المواجهة رقم 160 في تاريخ مواجهات تشيلسي وأرسنال في مختلف المسابقات.

- والتقى الفريقان في 159 مباراة من قبل، حقق خلالها تشيلسي الفوز في 53 مباراة، مقابل 64 انتصارًا لفريق أرسنال، بينما تعادلا في 42 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو تشيلسي 217 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 227 هدفًا من قِبل لاعبي أرسنال.

