تشكيل إنبي والبنك الأهلي في دوري نايل

أعلن الجهاز الفنى لفريق إنبي، بقيادة تامر مصطفى التشكيلة الأساسية للفريق البترولي للقاء البنك الأهلي الذى سينطلق بعد قليل على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الأسبوع الرابع للدورى الممتاز.

وجاءت تشكيلة إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمي عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع أحمد كالوشا ومحمد حامد واحمد صبيحة ومصطفي دويدار

خط الوسط زياد كمال ومودي ناصر ومحمد حمدي وعبد الرحمن عماد

خط الهجوم رفيق كبو واحمد اوفا

ويتعرض فريق إنبي لموقف صعب هذا الموسم نظراً للنتائج المتواضعه للفريق مع إنطلاق الدورى الممتاز ويسعى تامر مصطفي وجهازه المعاون لتحقيق الفوز والابتعاد مبكراً عن منطقة الخطر .

ويسعى فريق انبي للاستفادة من تراجع نتائج البنك الأهلي وتحقيق الانتصار الأول والوصول للنقطة الرابعة خاصة أن دفاعه قوي ولم تهتز شباكه سوى مرتين في ثلاث مباريات .

وأعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيلة الفريق لمواجهة إنبى

وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أيمن أشرف _ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد النادرى

_ محمود قاعود _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

حسن شاهين _ أسامة فيصل _ احمد ياسر _ محمود الجزار _ معاذ الحناوي _ جريندو _ احمد مدبولى _ عماد فتحى _ احمد سعيد.

فريق البنك الأهلي لم يكن أفضل حالا ويتواجد في المركز الأخير بدون نقاط بعد هزيمته أمام طلائع الجيش بهدفين نظيفين وأمام بيراميدز بهدف دون رد وأمام الزمالك 1-2 ويسعى لتحقيق فوزه الأول والابتعاد عن المركز الأخير.

وشهدت القائمة عودة محمود الجزار بينما يغيب محمد فتحي بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الزمالك .

يدير المباراة وليد عبد الرازق ويساعده محمود عبد السميع وأحمد رشدي ومعهم محمود وفا حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو