التفتيش على 8 محطات مياه وصرف بالمنيا للحصول على شهادة الأيزو 45001

قال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس والإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إنه تم التفتيش على 8 محطات مياه وصرف صحي للحصول على شهادة الأيزو 45001 في السلامة والصحة المهنية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أن المحطات هي محطة معالجة صرف صحي تانوف بمركز ديرمواس ومحطة مياه العرين القبلي بمركز ملوي ومحطة رفع صرف صحي رقم ٢ بمركز ابوقرقاص، ومحطة رفع صرف صحي عادل ولسن بمركز أبوقرقاص، ومحطة مياه المطاهرة بمركز ابوقرقاص ومحطة معالجة صرف صحي السعدية بمركز بني مزار ومحطتي رفع صرف صحي كفر مهدي وبان العلم مركز العدوة.

وأضاف السعيد أن الحصول على مثل هذه الشهادات يتم في إطار خطة الشركة وبالتنسيق مع اللواء عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لتأهيل كافة المحطات للحصول على شهادة الايزو وذلك للحفاظ علي العنصر البشري والمادي وتأمين بيئه العمل ورفع كفاءة العاملين للحد من المخاطر التي يتعرض لها العمال في العمل.

وأشار السعيد إلى أن التفتيش شمل مراجعة الاجراءات والنماذج طبقا لبنود مواصفة الايزو الدولية 45001 والتأكيد على تدريب العاملين بالمحطات ومواقع العمل على كيفية التعامل في الأماكن الخطرة والمحصورة وكيفية السيطرة على تسرب غاز الكلور وكيفية مواجهة الحريق وعمل تجارب للإخلاء واسعاف مصاب في حالة الطوارئ وتم عمل تجارب وسيناريوهات علي ارض الواقع والقيام بالأعمال اليومية الروتينية بالمحطة تحت تأمين واشراف السلامة والصحه المهنيه لجميع مواقع العمل بالمحطة.

وتوجه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشكر للعاملين بالمحطات والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة على مجهودهم وحثهم على الاستمرار في بذل مجهوداتهم للارتقاء ورفع كافة الخدمات التي تقدمها الشركة.