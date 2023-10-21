السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى مع محمد المنفى فى القاهرة

محمود عباس الرئيس
محمود عباس الرئيس الفلسطيني

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء اللقاء على هامش أعمال قمة "القاهرة للسلام"، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

txt

على هامش قمة "القاهرة للسلام".. رئيس فلسطين: السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين

كما ناقش الطرفان، خلال اللقاء، آخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وشدد الرئيس الفلسطيني على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

txt

نجاح البث المشترك بين إذاعات التعاون الإسلامي وتلفزيون فلسطين

 

الرئيس الفلسطيني رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنفى الاراضي الفلسطينية المحتلة الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"العار لإسرائيل".. عشرات الآلاف يخرجون إلى شوارع لندن من أجل فلسطين

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئاسة عن "قمة القاهرة للسلام": مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية

الأهلى يهنئ مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان

"حرب غزة".. الاحتلال قتل 1688 طفلًا فلسطينيًا فى الحرب حتى الآن

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود