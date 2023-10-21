تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى مع محمد المنفى فى القاهرة

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء اللقاء على هامش أعمال قمة "القاهرة للسلام"، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

كما ناقش الطرفان، خلال اللقاء، آخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وشدد الرئيس الفلسطيني على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي.