شيخ الأزهر والمفتى ينعيان مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم السبت.

ويذكر فضيلة الإمام الأكبر للفقيد الراحل تعاونه مع الأزهر، من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، وحرصه على خدمة الفقراء والمحتاجين، وتيسير عمل القوافل الإنسانية والإغاثية، داعيًا المولى- عز وجل- أن يجعل ما قدمه من أعمال الخير شفيعا له، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وأكَّد مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم السبت، أن اللواء محمد أمين كان حريصًا على مساعدة الفقراء والمحتاجين وخدمتهم، وتيسير عمل القوافل الإنسانية والإغاثية، وخدمة أهالي القرى الفقيرة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وغيرها من المبادرات والمشروعات الرئاسية لخدمة الفقراء والمحتاجين، سائلًا المولى عزَّ وجل َّ أن يجعل ما قدَّمه من أعمال الخير في ميزان حسناته ويسكنه فسيح جناته.

وتوجَّه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة اللواء محمد أمين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان... و"إنا لله وإنا إليه راجعون".