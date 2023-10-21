السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخارجية الأمريكية تُرحب بعبور المساعدات لقطاع غزة وتُطالب باستمرارية فتح المعبر

قافلة المساعدات
قافلة المساعدات

تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، بالشكر لمصر وإسرائيل والأمم المتحدة، على جهود تسهيل المرور الآمن لشاحنات  المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعية إلى إبقاء معبر رفح مفتوحا لمرور المزيد من المساعدات.

وفي بيان صحفي نُشر على موقعها الإلكتروني، رحبت الخارجية الأمريكية بتسليم قافلة المساعدات الإنسانية المكونة من 20 شاحنة مُحملة بسلع وأدوية حيوية وضرورية لسكان غزة.

وأكد البيان، أن هذه القافلة ستكون بداية معالجة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في غزة التي خلفت أزمة في الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى الآمن.

وحثت الولايات المتحدة جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا لتمكين استمرار حركة المساعدات التي تعتبر ضرورية لمعيشة شعب غزة.

txt

بأعلام مصر وفلسطين... لحظة دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح (فيديو)

txt

"سرعة إيصال المساعدات الإنسانية لغزة".. المغرب يبعث 5 رسائل للمجتمع الدولى

وشددت الخارجية الأمريكية على أنه تجب حماية أرواح المدنيين في غزة، كما يجب أن تصل المساعدة بشكل عاجل إلى المحتاجين، مؤكدة أنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة للتأكيد على أهمية الالتزام بقانون الحرب، ودعم أولئك الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان أو تقديم المساعدة، وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى للمواطنين أينما كانوا في غزة.

العمل بشكل عاجل بالشراكة مع مصر 

وفيما يخص الأمريكيين في غزة، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها تواصل العمل بشكل عاجل بالشراكة مع مصر وإسرائيل لتسهيل قدرة المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم على الخروج من غزة بأمان عبر مصر، مؤكدة أنه لا توجد أولوية أعلى من سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج.

وأوضحت أن فرق السفارة الأمريكية بالقاهرة تستعد لمساعدة هؤلاء المواطنين الأمريكيين، مشيرة إلى أن العمل جار بلا كلل؛ بما في ذلك مع الدول الشريكة والحليفة التي لديها مواطنون في غزة، لضمان قدرتهم على مغادرة منطقة الصراع بأمان.

شعب غزة شحنات المساعدات الإنسانية الامم المتحدة الولايات المتحدة الامريكية الخارجية الامريكية 20 شاحنة م حملة بسلع

مواد متعلقة

بأعلام مصر وفلسطين... لحظة دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح (فيديو)

"سرعة إيصال المساعدات الإنسانية لغزة".. المغرب يبعث 5 رسائل للمجتمع الدولى

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

الرئاسة عن "قمة القاهرة للسلام": مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

"كنت هنا".. أغنية "قمة القاهرة" تحكي أصعب لحظات الأطفال الفلسطينيين

غدًا.. نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى

بتواجد فلسطين.. ثنائية صلاح تقود ليفربول لحسم الديربى أمام إيفرتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

"حرب غزة".. الاحتلال قتل 1688 طفلًا فلسطينيًا فى الحرب حتى الآن

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا