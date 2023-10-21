الخارجية الأمريكية تُرحب بعبور المساعدات لقطاع غزة وتُطالب باستمرارية فتح المعبر

تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، بالشكر لمصر وإسرائيل والأمم المتحدة، على جهود تسهيل المرور الآمن لشاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعية إلى إبقاء معبر رفح مفتوحا لمرور المزيد من المساعدات.

وفي بيان صحفي نُشر على موقعها الإلكتروني، رحبت الخارجية الأمريكية بتسليم قافلة المساعدات الإنسانية المكونة من 20 شاحنة مُحملة بسلع وأدوية حيوية وضرورية لسكان غزة.

وأكد البيان، أن هذه القافلة ستكون بداية معالجة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في غزة التي خلفت أزمة في الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى الآمن.

وحثت الولايات المتحدة جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا لتمكين استمرار حركة المساعدات التي تعتبر ضرورية لمعيشة شعب غزة.

وشددت الخارجية الأمريكية على أنه تجب حماية أرواح المدنيين في غزة، كما يجب أن تصل المساعدة بشكل عاجل إلى المحتاجين، مؤكدة أنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة للتأكيد على أهمية الالتزام بقانون الحرب، ودعم أولئك الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان أو تقديم المساعدة، وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى للمواطنين أينما كانوا في غزة.

العمل بشكل عاجل بالشراكة مع مصر

وفيما يخص الأمريكيين في غزة، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها تواصل العمل بشكل عاجل بالشراكة مع مصر وإسرائيل لتسهيل قدرة المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم على الخروج من غزة بأمان عبر مصر، مؤكدة أنه لا توجد أولوية أعلى من سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج.

وأوضحت أن فرق السفارة الأمريكية بالقاهرة تستعد لمساعدة هؤلاء المواطنين الأمريكيين، مشيرة إلى أن العمل جار بلا كلل؛ بما في ذلك مع الدول الشريكة والحليفة التي لديها مواطنون في غزة، لضمان قدرتهم على مغادرة منطقة الصراع بأمان.