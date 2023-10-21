"سرعة إيصال المساعدات الإنسانية لغزة".. المغرب يبعث 5 رسائل للمجتمع الدولى

قال ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس بن الحسن، رئيس لجنة القدس، تبعث من خلال قمة القاهرة للسلام 5 رسائل رئيسية إلى المجتمع الدولي.

وأضاف بوريطة، خلال قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، أن رسائل الملك السادس الخمس هي:-

أولًا:- الدعوة إلى خفض التصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة ويلات صراع قد ينهي ما تبقى من فرص للسلام والاستقرار.

ثانيًا:- الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقًا لمبادئ لقانون الدولي والقانون الدولي الإسلامي والقيم الإنسانية المشتركة.

ثالثًا:- ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وانسيابية وبكمية كافية لسكان قطاع غزة، فالوضع الإنساني أصبح لا يطاق.

رابعًا:- رفض كل الحلول والأفكار الهادفة إلى تهجير أو ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة.

خامسا: الحاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تُفضي إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل.