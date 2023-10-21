السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الأسطى مينا: "حسيت بالفخر لما شوفت فرحة المصريين بدخول المساعدات" (فيديو)

لحظة دخول شاحنات
لحظة دخول شاحنات المساعدات لغزة عبر معبر رفح

قال الأسطى مينا محروس، أحد السائقين المصريين العائدين بعد تسليم المساعدات الإنسانية الطبية لقطاع غزة، إنهم موجودون في معبر رفح منذ 3 أيام، وهو أحد السائقين الذين قاموا بإدخال الشاحنات اليوم السبت.

أضاف مينا أنه كان حريصا على أن يكون من المشاركين في وصول الشاحنات والمساعدات لأهل غزة، مؤكدًا أنه في البداية كان خائفًا من الدخول، لكن بمجرد رؤية الفرحة على وجوه أشقائنا اختفى إحساس الخوف، وحل محله الفخر والاعتزاز: "أتمنى المساعدات تتضاعف أكتر من كده، وتحيا مصر".

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"سجدة شكر وهتاف عاشت فلسطين".. مشاهد من دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح (فيديو)

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متطوعة بالتحالف الوطنى أمام معبر رفح: الحمد لله المساعدات دخلت (فيديو)

دخول شاحنات المساعدات لغزة

ورصدت كاميرا "الدستور" اللقطات الأولى من فتح معبر رفح، لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأدى المتطوعون أمام معبر رفح من الجانب المصري سجدة شكر لله مع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وتجمع مئات الشباب من الفرق الإغاثية أمام بوابات معبر رفح، للتعبير عن فرحتهم ببدء دخول المساعدات من معبر رفح لقطاع غزة.

الجهود المصرية تنجح في فتح معبر رفح

نجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأ اليوم دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وبدأ نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية، خلال وقت وجيز، بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

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