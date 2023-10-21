السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار الأقصر يستقبل أولى الطائرات القادمة من مطار أورلى بباريس

وصول أولى رحلات شركة
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes

استقبل مطار الاقصر الدولي أولى رحلات شركة AirCaraibes  بطائرة من طراز A350/900 قادمة من  مطار Orly  بباريس وعلى متنها ٢٨٧ راكبا بخط سير (أورلى-الأقصر- أورلى)، وذلك استمرارا لنجاح المطارات المصرية فى اجتذاب خطوط طيران عالمية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بالمطارات المصرية وفتح وجهات جديدة، ومن المقرر أن يتم تسيير الرحلة بواقع رحلة واحدة أسبوعيا خلال الموسم الشتوى. 

من جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بالترحيب بخط الطيران الجديد وتسهيل جميع إجراءات الوصول وبالفعل قد تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة المتبع عالميا Water Salute .

وعلى الفور قام الطيارهشام فريد مدير المطار بإصدار تعليماته لفريق العلاقات العامة والعمليات بالمطار باستقبال الركاب ومساعدتهم في سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتوزيع الهدايا التذكاريه عليهم.

مطالب بزيادة سعة مطار الأقصر لتتناسب مع الأعداد السياحية المتوقعة

 

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مطار الأقصر يستعد لاستقبال الرحلات الدولية خلال الموسم الشتوى

 

احتفل بختام الموسم التدريبي الصيفي ٢٠٢٣ 

يشار إلي أن  مطار الأقصر الدولي  احتفل بختام الموسم التدريبي الصيفي ٢٠٢٣ لطلاب الجامعات والمعاهد.

يذكر أن الشركة المصرية للمطارات تقوم  بتوفير برامج تدريبية عملية خلال عطلة الصيف لطلاب الجامعات والمعاهد؛ بما يتوافق مع دراستهم النظرية بهدف إعدادهم لسوق العمل وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وبالفعل استعان مطار بنخبة من أكفأ العاملين بجميع التخصصات لتدريب الطلاب، كل حسب تخصص دراسته على الواقع العملي بالمطار، وفي نهاية الدورة التدريبية قدم الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي شهادات التدريب للطلاب وتمنى لهم النجاح والتميز فى الدراسة الجامعية ثم سوق العمل.

وذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات، اجتياز المراجعة السنوية التي قامت بها الجهة المانحة SGS لنظام الادارة المتكامل IMS  وذلك طبقا للمواصفات القياسية 9001 ISO لسنة 2015 لنظام إدارة الجودة، ISO 14001 لسنة 2015 لنظام إدارة البيئة وISO 45001 لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes
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مطار الأقصر يستعد لاستقبال الرحلات الدولية خلال الموسم الشتوى

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