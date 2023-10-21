مطار الأقصر يستقبل أولى الطائرات القادمة من مطار أورلى بباريس

استقبل مطار الاقصر الدولي أولى رحلات شركة AirCaraibes بطائرة من طراز A350/900 قادمة من مطار Orly بباريس وعلى متنها ٢٨٧ راكبا بخط سير (أورلى-الأقصر- أورلى)، وذلك استمرارا لنجاح المطارات المصرية فى اجتذاب خطوط طيران عالمية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بالمطارات المصرية وفتح وجهات جديدة، ومن المقرر أن يتم تسيير الرحلة بواقع رحلة واحدة أسبوعيا خلال الموسم الشتوى.

من جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بالترحيب بخط الطيران الجديد وتسهيل جميع إجراءات الوصول وبالفعل قد تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة المتبع عالميا Water Salute .

وعلى الفور قام الطيارهشام فريد مدير المطار بإصدار تعليماته لفريق العلاقات العامة والعمليات بالمطار باستقبال الركاب ومساعدتهم في سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتوزيع الهدايا التذكاريه عليهم.

احتفل بختام الموسم التدريبي الصيفي ٢٠٢٣

يشار إلي أن مطار الأقصر الدولي احتفل بختام الموسم التدريبي الصيفي ٢٠٢٣ لطلاب الجامعات والمعاهد.

يذكر أن الشركة المصرية للمطارات تقوم بتوفير برامج تدريبية عملية خلال عطلة الصيف لطلاب الجامعات والمعاهد؛ بما يتوافق مع دراستهم النظرية بهدف إعدادهم لسوق العمل وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وبالفعل استعان مطار بنخبة من أكفأ العاملين بجميع التخصصات لتدريب الطلاب، كل حسب تخصص دراسته على الواقع العملي بالمطار، وفي نهاية الدورة التدريبية قدم الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي شهادات التدريب للطلاب وتمنى لهم النجاح والتميز فى الدراسة الجامعية ثم سوق العمل.

وذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات، اجتياز المراجعة السنوية التي قامت بها الجهة المانحة SGS لنظام الادارة المتكامل IMS وذلك طبقا للمواصفات القياسية 9001 ISO لسنة 2015 لنظام إدارة الجودة، ISO 14001 لسنة 2015 لنظام إدارة البيئة وISO 45001 لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes

وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes

وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes

وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes

وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes

وصول أولى رحلات شركة AirCaraibes