السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري في دوري نايل

فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة، تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب غزل المحلة في الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر 

خط الدفاع: حسام حسن – محمد رجب – نور الزموري  - أحمد رضا

خط الوسط: إسلام مرزوق -  يوسف حسن – محمد أشرف  - فيبو حكيم

خط الهجوم: عبد الرحمن سمانة – حسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد حسين ومحمد عبد الرازق وهشام حافظ والسيد عوض ومؤمن راضي ومحمد أشرف وومحمد أميسي وعبد الرحمن اللاهوني ومحمد أشرف اللاهوني.

تشكيل بلدية المحلة

كما أعلن طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى: المهدي سليمان 

خط الدفاع: هشام صلاح – محمود شبانة – إسلام أبوسليمة - عمرو صالح 

خط الوسط: خالد الغندور – ناصر ناتصر – كريم الديب – أحمد عادل ميسي

خط الهجوم: رجب عمران – بنجامين بواتينج

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمرو خليل ومصطفى إبراهيم والحبيب حسن وفرانك الأن وهاني الطامي وعمر طارق الوحش وأحمد عيد وعبد الغني محمد وبيكالي أوبامي.

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبدالرءوف المركز التاسع برصيد أربع نقاط من الفوز على المقاولون 2- صفر والهزيمة أمام سموحة بهدفين والتعادل مع إف سي زد 3-3 ويسعى الفريق لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى سبع نقاط.

يتواجد الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز العاشر برصيد أربع نقاط من الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد والهزيمة أمام الإسماعيلي 1- 3 والتعادل مع الجونة 2-2.

يدير المباراة محمود ناصف ويساعده أحمد لطفي وأحمد شعبان ومعهم السيد شعبان حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد علاء هاشم مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الاتحاد السكندرى بلدية المحلة طارق العشري أحمد عبد الرؤوف

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