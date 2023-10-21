الأنبا باسيليوس يتفقد فرق جنود مريم بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

قال المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، إن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد فرق جنود مريم، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

أهمية التمسك بروح الجندية المريمية

الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، و ألقى صاحب النيافة كلمة روحية تشجيعية للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التمسك بروح الجندية المريمية.

كما تفقد الاجتماعات التكوينية للمرحلتين الإعدادية، والثانوية، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في اللقاء الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع الشباب، مستمعًا إلى كافة آرائهم.

وأكد الأنبا باسيليوس لأعضاء الاجتماعات التكوينية أهمية المواظبة على الصلاة، وقراءة الكتاب المقدس بعمق، وممارسة الأسرار الكنسية، بالإضافة إلى التفاني في خدمة رعيتهم، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية.

الاستماع لجميع مقترحات خدام التربية الدينية

كذلك، استمع الأب المطران لجميع مقترحات خدام التربية الدينية، ثم أعطى نيافته توصياته الرعوية حول "كيفية التعامل مع المخدومين"، مشيرًا إلى ضرورة استخدام وسائل متنوعة، داخل الرعية، خلال الفترة المقبلة، لجذب مخدوميهم.

كما تفقد خدمة التربية الدينية، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، وشارك في اللقاء الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وتفقد الأنبا فصول خدمة التعليم المسيحي، مؤكدًا لأبنائه وبناته أهمية الالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية.

جاء ذلك بحضور القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، حيث تفقد صاحب النيافة فصول خدمة التعليم المسيحي، مؤكدًا لأبنائه وبناته أهمية الالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية.

وفي سياق متصل، تفقد راعي الإيبارشية الاجتماعات التكوينية، لمرحلة إعداد خدام بالكنيسة، مشجعًا الشباب على ممارسة الأسرار المقدسة، والالتزام بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية، والمواظبة على حضور القداس الإلهي.