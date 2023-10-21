وزيرة خارجية كندا: نقدر موقف مصر من أجل الوساطة وتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكدت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، أن بلادها تقدر موقف مصر من أجل الوساطة وتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرة إلى مخاوف كندا من تدهور الأوضاع في غزة.



ودعت وزيرة خارجية كندا، في كلمتها اليوم السبت أمام "قمة القاهرة للسلام" بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سريع، والعمل على تسهيل الإجراءات؛ لضمان وصولها للجانب الفلسطيني، موضحة أن رئيس الوزراء الكندي أعلن عن تبرع بقيمة 10 ملايين دولار من أجل توصيل المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تقديم مساعدات بقيمة 50 مليون دولار من أجل دعم منظمات الأمم المتحدة في المنطقة؛ حتى تتمكن من تقديم كل الدعم اللازم من أجل الإبقاء على الحياة.



احترام القانون الإنساني

ونوهت إلى ضرورة الحفاظ على القوانين الدولية في وقت الأزمات والحروب، مؤكدة أن كندا تقف في كل الأوقات مع كل الأطراف، وتقول لهم "يجب أن يتم احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة العيش في سلام وأمن وكرامة دون أي خوف، مثل الشعوب في باقي أنحاء العالم".

وقالت: "إن هناك بعض الكنديين المحاصرين في غزة، ويجب أن يعودوا إلى موطنهم"، مضيفة: "نحن متحدون في دعم السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ومن الضروري ألا يتم تصعيد الموقف من بعض الأطراف الإقليمية الأخرى".

وقال وزير خارجية النرويج، إسبن بارث، إن الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع غزة تهدد باندلاع حرب إقليمية قد يكون لها تأثير تدميري على المنطقة.



وأضاف، في كلمته أمام مؤتمر القاهرة للسلام، اليوم السبت، أن بلاده تدين كل أعمال العنف القائمة ضد المدنيين، معربًا عن أسفه لسقوط ضحايا.

وشدد على ضرورة تسهيل تقديم المساعدات والتعهد بحماية المدنيين، وضرورة توفير ممرات آمنة لدخول المساعدات بشكل مستدام.

وأوضح أن هناك حاجة ماسة الآن لتقديم دعم إضافى لقطاع غزة لمواجهة الأزمة الراهنة، مؤكدًا أن الوضع الآن ليس مناسبًا لقطع الإمدادات والمساعدات عن فلسطين.