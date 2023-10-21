السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الخارجية اليابانية: ندعم عملية بناء السلام بين فلسطين وإسرائيل وصولًا إلى حل الدولتين

وزيرة الخارجية اليابانية
وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، إن بلادها تدعم عملية بناء السلام بين فلسطين وإسرائيل وصولًا إلى حل الدولتين.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح قمة القاهرة للسلام، والتي تعقد في العاصمة الإدارية اليوم، أن التحدي الآن هو التعامل مع الموقف الإنساني لمليون شخص في غزة يعانون من نفاد المؤن، مشيرة إلى أن هناك أكثر من مليون شخص في غزة يعيشون في أصعب الحالات الإنسانية.

وأكدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، أنه يجب الالتزام بقواعد القانون الدولي وإنهاء التوتر في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وعقدت قمة القاهرة للسلام 2023 اليوم، وتستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع المستمر لعقود، وفقًا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي اعتمدها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات المرموقة في العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

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