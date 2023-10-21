السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية التركى: نشكر الرئيس السيسى على جهوده لوقف التصعيد بغزة

وزير خارجية تركيا
وزير خارجية تركيا

وجه هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة مصر قمة القاهرة للسلام 2023، وبذل الجهود الحثيثة في وقف التصعيد في قطاع غزة، مؤكدًا: "هناك مأساة في فلسطين".

وقال خلال كلمته في القمة: "هناك آلاف المدنيين قتلوا أمام أعيننا في غزة ويجب وقف هذه المذابح التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "ليس هناك أي عذر لتطبيق عقاب جماعي، وما يحدث في غزة إسرائيل تستفيد منه ومن الصمت الدولي تجاه الاعتداءات على الفلسطينيين واعتقالهم تحت زعم الإرهاب".

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

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