رئيس وزراء اليونان: يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الفور

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه علينا وقف بحر الدماء والضحايا والتبعات السلبية للحرب على الإسرائيليين والفلسطينيين وتخفيف معاناتهم، ويجب إعفاء وإطلاق سراح الرهائن وفقًا لجهود الصليب الأحمر، وتقديم المساعدات الإنسانية بلا كلل أو توقف.

وأضاف ميتسوتاكيس، خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام 2023، اليوم السبت، أنه يجب ضمان تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدًا على كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، مرحبًا بفتح ممرات إنسانية من مصر إلى غزة لنقل المؤن اللازمة، متمنيًا تنفيذ ذلك على الفور بالتنسيق مع الشركاء والاتحاد الأوروبي.

وتابع: "نسعد بتنفيذ أي مبادرات للسلام، ونتمنى وقف هذا التصعيد، ونتمنى تقديم المساعدات الإنسانية على الفور".