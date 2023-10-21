رئيسة وزراء إيطاليا: الواقع يفرض حتمية أن يكون الشعب الفلسطينى "ذو سيادة"

قالت جورجا ملوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، إن بلادها تحاول الدفع من جانبها لإيجاد نقطة للحوار والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعت خلال كلمتها بافتتاح قمة القاهرة للسلام 2023، لإطلاق مبادرة سياسية تفضي إلى حل الدولتين ويتم تطبيقه في فترة وجيزة.

وشددت على ضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، والوقوف بجانب الأطفال الأبرياء الموجودين في تلك المنطقة، ورددت: "هناك حتمية أن يكون الشعب الفلسطيني ذات سيادة".

قمة القاهرة للسلام 2023

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.