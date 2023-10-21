السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة الشيوخ": كلمة الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام أكدت رفض تهجير الفلسطينيين

كلمة الرئيس السيسي
كلمة الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام

قال النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بـ مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام اليوم، بحضور عدد من القادة ورؤساء الدول، تضمنت عددًا من الرسائل المهمة والواضحة بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذلك رفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف الجبلي، في تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي، كان حاسمًا في تأكيده أن تصفية القضية الفلسطينية دون حلٍ عادلٍ لن يحدث على حساب مصر أبدًا، وأن الحل هو العدل في حصول الفلسطينيين على حقوقهم في دولة مستقلة.

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وأشار الجبلي، إلى أن الرئيس السيسي، كشف الستار عن الموقف الدولي المخزي في تلك القضية، في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له سكان غزة من تجويع ومخطط تهجير قسري، مشيرًا إلى أن القضية كشفت عن المعايير المزدوجة في المواقف الدولية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن قمة القاهرة للسلام، تُعد فرصة لحل القضية الفلسطينية، لاسيما وأن شعوب العالم تترقب حاليًا الموقف العربي في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة التي يُصعِّد فيها الاحتلال الإسرائيلي عسكريًا، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

دعم الشعب الفلسطيني

وثمَّن الجبلي، الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالموقف المصرى الأخير بشأن العمل علي إيصال المساعدات لغزة، وهو ما أكده الرئيس السيسي في كلمته اليوم، حيث أعلن أن مصر لم تغلق معبر رفح يوما إلا أن القصف الإسرائيلي حال دون عمله، وأن منذ اللحظة الأولى، انخرطت مصر في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة، وأنه تم الاتفاق مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة "الأونروا"، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية كلمة الرئيس الموجهة للعالم، حين قال: "تقول لكم مصر.. بكلمات ناصحة أمينة: إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض".

ودعا الجبلي، المجتمع الدولي للإمعان في رسائل الرئيس السيسي وإعادة تقييم موقفه تجاه القضية الفلسطينية والنظر إليها بشكلٍ عادل والإسراع في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين والأطفال والنساء والتي تُعد جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام التهجير القسري للفلسطينيين العدوان الإسرائيلى الشعب الفلسطيني

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