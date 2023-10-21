رئيس موريتانيا: استمرار الحرب على غزة يُنذر بفوضى عارمة فى الشرق الأوسط

وجه محمد ولد الغزواني، رئيس موريتانيا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت.

وقال الرئيس الموريتاني: "نشكر الرئيس السيسي على مبادرته القيمة لبحث سبل إنهاء العنف في قطاع غزة"، لافتًا إلى أن القطاع يمر بظرف استثنائي وله انعكاساته الهدامة على المنطقة والوضع الراهن في المنطقة كارثي، وأن ما يتعرض له المدنيون العزل يُنافي كل القيم والمبادئ ويصادم الوجدان البشري الفطري.

ولفت إلى أن استمرار هذا الوضع (الحرب على غزة) يُنذر بفوضى عارمة في الشرق الأوسط، لا يمكن التنبؤ بمآلاتها ولا حجم النتائج السلبية على المنطقة ككل، مشيرًا إلى أن خطورة الوضع القائم تستدعي من الجميع هبة قوية، وبذل كل الجهود للتوصل إلى حل.

وطالب بالإسراع في إيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية وتأمين الخدمات الأساسية من ماء وطعام ووقود، ووقف إطلاق النار الذي يؤمن إنسايبة مرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.